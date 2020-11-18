مفاجآت الكاتيوشا.. ميليشيا أهل الكهف تتبع كتائب حزب الله العراق والخزعلي كان متواجدا في مكان القصف بمنطقة "الأمين"

السفارة الأمريكية: الكاتيوشا الإرهابية تؤكد أن عصابات إيران لا تزال تستقوي على العراقيين



العديد من صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية في العراق يوم أمس، ليست لها أهمية عسكرية تذكر أمام صواريخ كروز والقنابل الحارقة التي قد تلقيها واشنطن فوق 100 هدف إيراني وميليشياوي في العراق وطهران في لحظة وتنسفها.

لكن القضية كما يقول خبراء عسكريون، تتعلق بالانفلات الأمني والفوضى العارمة. فقصف العاصمة بغداد بالصواريخ والتجرؤ على المناطق السيادية العراقية والأجنبية فشل ذريع لحكومة الكاظمي.

ثم السؤال الآخر يتعلق بالميليشيا التي أطلقت الصواريخ بعد ما تردد كذبا عن هدنة من جانب عصابات إيران قبل عدة أسابيع.



وقالت مصادر استخبارية وأمنية عراقية، إن هجمات الصواريخ التي استهدفت السفارة الأميركية الليلة الماضية، تمت على الأغلب- على يد "فصيل تابع لكتائب حزب الله العراق الإرهابية"، وهى الميليشيا القوية المرتبطة بإيران.

وذهب ضحية تلك الهجمات "طفلة" وأصيب خمسة أشخاص بحسب تصريحات للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن الهجمات الصاروخية نفذت من منطقة الأمين، في جانب الرصافة من بغداد. وبحسب مصدر في استخبارات وزارة الداخلية لموقع "الحرة" فإن "أربعة من سبعة صواريخ، وصلت إلى المنطقة الخضراء بينما سقط ثلاثة منها في مناطق مختلفة".

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة حمل من نوع Kia تشتعل فيها النيران ويظهر في جانبها الخلفي منصة مصنوعة محليا لإطلاق الصواريخ.

وليس من الواضح، كيف أخفى المهاجمون المنصة الكبيرة الحجم نسبيا، وكيف تمكنوا من المرور بهذه السيارة من نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد.



وقال المصدر الاستخباري إن مديرية "المراقبة"، تقوم بتفحص سجلات الكاميرات المنتشرة في بغداد لمعرفة خط سير المركبة، لكنه قال إن منطقة الأمين قد تكون هي مكان التصنيع، فنحن نعرف أن الميليشيا متواجدة فيها بكثافة، وأن قائدا كبيرا في الميليشيا كان يختبئ هنا خوفا من الاستهداف الأميركي.

وذكرت تقارير عدة، أن زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابي، قيس الخزعلي أقام في منزل في منطقة الأمين – مكان انطلاق الصواريخ – لفترة بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني الارهابي قاسم سليماني، والإرهابي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية بداية العام الحالي.

وأكد مصدر أمني آخر يعمل في قيادة عمليات بغداد إن "تناثر الصواريخ واحتراق منصة الإطلاق يعود على الأغلب إلى الطريقة البدائية بصنع منصات الصواريخ"، مضيفا أن "من المستبعد أن يكون تنظيم داعش وراء هذه العملية بسبب الطبيعة الديموغرافية لمنطقة الإطلاق والتي تستدعي وجود تواطؤ لا تتمكن سوى الميليشيات من الحصول عليه.



وفتح المصدر، وفق "الحرة" ما يتم وقال إن التحقيقات لم تتعد حاليا كتابة وصف للحادث، وأن من المرجح أن يحصل تحقيق مع القوات الأمنية الماسكة للمنطقة قريبا.

وتبنت منصات إعلامية، يعتقد أنها تابعة للميليشيات عملية الإطلاق وقالت إنها من تنفيذ فصيل يطلق على نفسه اسم "أصحاب الكهف". وأصحاب الكهف هم مجموعة مسلحة حديثة العهد نسبيا، قال مصدر في جهاز استخبارات الداخلية إنهم "تابعون لميليشيات كتائب حزب الله في العراق".

من جانبها أدانت الولايات المتحدة، الهجمات الصاروخية الارهابية التي استهدفت سفارتها في بغداد متهمة "ميليشيات إيران" بقتل العراقيين.

وقالت السفارة الامريكية لدى بغداد في بيان، ان الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي حصل امس في بغداد وادى الى مقتل طفلة عراقية وجرح مدنيين عراقيين اخرين، مبينة أنها اطلعت على تقارير تظهر تبني ميليشيات مدعومة من ايران للهجوم.

وأشار البيان الامريكي، إلى أن الميليشيات المدعومة من فيلق القدس تستمر في زعزعة استقرار العراق وقتل المدنيين العراقيين وتهديد سيادة العراق، داعياً الحكومة العراقية الى القبض على من يرتكبون عمال عنف ضد الدولة العراقية ومحاسبتهم".

من جانبه قال اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن الحكومة الاتحادية تواصل العمل من أجل عراق امن مستقر!!

ويرى خبراء، أن ما تفجر من "ضربة الكاتيوشا" الإرهابية أمس يؤكد، أن كتائب حزب الله العراق الإرهابية تستقوي بايران ولابد من القبض على عناصرها وأن الحزعلي متواطىء مع هذه الميليشيات العميلة وعلى أساس هذه المعلومات الأمنية لابد لحكومة الكاظمي أن تتحرك.

ا.ي