بعد افتتاح معبر عرعر مع السعودية.. نشطاء وسياسيون: عودة العراق إلى عروبته والعزاء لميليشيات إيران

رحب نشطاء وخبراء عراقيون وسعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعادة افتتاح معبر عرعر بين العراق والسعودية المغلق منذ 29 عاما، واعتبروه عودة العراق إلى الحضن العربي وبداية التخلص من النفوذ الإيراني في البلاد.

وجاء فتح ذلك المعبر الحدودي الهام بين البلدين بناء على نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

من جانبه، قال الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسى، إنه "تم افتتاح منفذ عرعر الحدودي اليوم وبشكل رسمي مع المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين".

وقال النائب ظافر العاني، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "الأشقاء في المملكة العربية السعودية يدشنون منفذ عرعر بإرسال ٦٠٠ شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية لإخوانهم في العراق لمواجهة جائحة كورونا .. شكرا للأشقاء ودامت أخوتنا على مر المحن".

وأضاف المحلل السياسي الدكتور سليم الدليمي، في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "منفذ عرعر الحدودي هذا الصباح.. أعادت المملكة العربية السعودية تأهيله على حسابها..".

وتابع: "لم ينفق أهل الرايات السوداء والقلوب المريضة والعقول الخاوية درهمًا واحدًا فيه"، في إشارة إلى السلطات العراقية الموالية لإيران لم تنفق شيئا على معبر عرعر والذي تكفل به هي المملكة العربية السعودية.

وذكر النائب أحمد الجبوري، في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية بشكل رسمي.، بعد إغلاق دام ٢٩ عاماً"..

وأضاف، "آدام الله الأخوة العراقية، نسأل الله ان يديم الأخوة والوئام بين الأشقاء العرب".

وعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، فوائد إعادة افتتاح معبر عرعر، قائلا: إنه صار بالإمكان الآن عبور البضائع من الجانبين، إضافة إلى عبور المسافرين من المدنيين لكلا البلدين بشكل روتيني، وهو ما سيسهم في انتعاش اقتصادي كبير.

وأضاف، المرسومي، من الفوائد أن معبر "عرعر" بين السعودية والعراق يوجد طريقان يربطانه بالحدود السورية، وهو ما يرفع التبادل التجاري بين العراق والسعودية وسوريا.

بينما استبعد الخبير الاستراتيجي ماجد القيسي، أن تكون هناك علاقة بين فتح المعابر مع السعودية ودول الجوار العربي وغلق المعابر غير الرسمية مع إيران.

وأشار إلى أن قضية فتح المعابر مع السعودية ليست جديدة، لكنها طرحت في عهد حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ولكن لم يتم تفعيلها.



وأضاف أن: إعلان فتح معبر عرعر للتجارة ما بين العراق والسعودية ليس قرار حكومة الكاظمي، حيث أن الانفتاح على الجوار العربي ضروري جدا لتأمين العمق العربي، لذا يجب على العرب أن يقوموا بخطوات أكثر فعالية وجرأة تتناسب مع المرحلة المقبلة.

بينما قال الباحث الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، بالنسبة للعراق فإن فتح ذلك المعبر سيسهل عملية استيراد المنتجات السعودية، إذ سيقلل من التكاليف والوقت بعد أن كان استيراد تلك المنتجات يجري سابقا عبر الأردن والكويت.

وأشار المشهداني أن ذلك سيساعد الحجاج والمعتمرين العراقيين في الدخول السعودية بسلاسة وسهولة، مشيرا إلى أن عدد الحجاج يصل إلى أكثر من 50 حاج، في حين يبلغ عدد المعتمرين أكثر من نصف مليون، مما سيعود بمنافع اقتصادية على البلدين.

ونوه المشهداني، إلى الطريق الدولية إلى المعبر ستزدهر بالعديد من الخدمات اللوجستيية مثل محطات الوقود والمطاعم ودور الاستراحة والمراكز الصحية مما سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب العراقي.

ولفت المشهداني أن ذلك الطريق قد يتحول مستقبلا إلى شريان اقتصادي حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية ليصل إلى سوريا وتركيا مما يعني رفد الاقتصاد العراقي بمبالغ كبيرة جراء "رسوم الترانزيت" التي ستعبر باتجاه سوريا وتركيا من السعودية وبالعكس.

من جانبه، رحب الناشط السعودي سطام الحارثي، بإعادة افتتاح معبر "عرعر" بينالسعودية والعراق، قائلا عبر تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "أهلا وسهلا بأهلنا في العراق، #منفذ_جديدة_عرعر بداية خير".

من جانبه، أشاد الخبير العسكري السعودي عبدالله غانم القحطاني، بإعادة افتتاح معبر عرعر بين السعودية والعراق.

وقال في تغريدة عبر "تويتر" على حسابه عبر موقع "تويتر"، "يوم تاريخي أعيد فيه فتح منفذ عرعر بين السعودية والعراق، بعد إغلاق دام 30 عام".

وأضاف: "العزاء لأبناء إيران في المنطقة العربية وخاصة قادة المليشيات في العراق واليمن ولبنان وسوريا".

وأوضح: "والعزاء موصول لحزب الإخوان وبقية الأعداء والمنافقين.. إيران تزداد كراهية العراقيين لها وحتى عبيدها من العرب".





