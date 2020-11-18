بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 04:17 م

الخارجية العراقية: القوات الأمريكية التي ستبقى بالعراق غير قتالية

فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض قواتها في العراق، مشيراً إلى أن القوات المتبقية "غير قتالية".

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي، "عقدنا اجتماعاً مهماً مع السفير الاميركي والقادة العسكريين العراقيين لبحث نتائج الحوار الاستراتيجي"، مبينا أن "الحوار اشار الى اعادة انتشار القوات الامريكية خارج العراق واكدنا على جدولة الانسحاب".

وأضاف حسين أن "هناك خطوات نفذت من قبل الجانب الامريكي بشأن تخفيض قواتها في العراق"، لافتا إلى أن "القوات المتبقية الامريكية في العراق غير قتالية".

وأشار إلى أن "قوات التحالف جاءت بناءً على طلب من الحكومة العراقية"، منوهاً إلى أن "العمل المستقبلي مع الجانب الاميركي مستمر في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".

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أخر تعديل: الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 04:18 م
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