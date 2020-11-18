وزير خارجية البحرين يصل إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لإسرائيل

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير لإسرائيل، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاقا لإقامة علاقات رسمية.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.



وتعتبر رحلة طيران الخليج التي أقلت الوزير الزياني الأولى إلى إسرائيل، وأقلعت رحلة طيران الخليج رقم جي إف 972 من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد نحو ساعتين.





وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“ أعلنت قبل أيام أن وفدا رسميا يقوده وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني سيزور تل أبيب.

وتهدف الزيارة، وفق الوكالة البحرينية، إلى ”إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم“.

وأوضحت الوكالة أن ”الزيارة تأتي لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية إلى تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة“.

وكانت مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن الزياني من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضا.