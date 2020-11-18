بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
الخارجية العراقية: القوات الأمريكية التي ستبقى بالعراق غير قتالية العراق يغلق المنافذ "غير الرسمية" مع إيران.. ويفتح معبر "عرعر" مع السعودية وفاة محافظ أربيل فرست صوفي متأثراً بفايروس كورونا إسرائيل تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري في دمشق إعادة فرز أصوات جورجيا تكشف مفاجأة وتنصف ترامب مراقبون: النظام الإيراني جنّ جنونه من توجه العراق لتعزيز علاقاته وروابطه مع الدول العربية الأمم المتحدة: إعدام 21 مدانا بالعراق أمر مقلق للغاية.. وتطالب حكومة الكاظمي بوقف الإعدامات الخطوط الجوية العراقية تعود للتحليق إلى 5 مدن أوروبية التحالف الدولي: قصف الخضراء لم يصيب قواتنا.. والعمليات المشتركة: لن يمر دون ملاحقة وحساب الجنابي: دعوات إقالة الحلبوسي تجاذبات شخصية وتصفية حسابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 02:15 م

وزير خارجية البحرين يصل إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لإسرائيل

8c332c92-4fd6-40cf-9f62-c212221beb2d
وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير لإسرائيل، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاقا لإقامة علاقات رسمية.
واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكينازي الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية.

وتعتبر رحلة طيران الخليج التي أقلت الوزير الزياني الأولى إلى إسرائيل، وأقلعت رحلة طيران الخليج رقم جي إف 972 من مطار المنامة صباح اليوم الأربعاء، وهبطت في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد نحو ساعتين.


وكانت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ”بنا“ أعلنت قبل أيام أن وفدا رسميا يقوده وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني سيزور تل أبيب.
وتهدف الزيارة، وفق الوكالة البحرينية، إلى ”إجراء المزيد من المباحثات المشتركة بين البلدين في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم“.
وأوضحت الوكالة أن ”الزيارة تأتي لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع دولة إسرائيل، والمساعي الرامية إلى تحقيق المصالح المشتركة في مجالات متعددة“.
وكانت مصادر دبلوماسية قالت في وقت سابق، إن الزياني من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي سيكون هناك أيضا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
916213a4-20af-46c7-b60d-65e12e52d262

يهيمن عليه المتشددون.. نائب إيراني ينتقد مجلس الشورى الإسلامي ويشبهه بالميت 18 تشرين الثاني 2020 02:18 م

4d4afb83-859e-47b9-9cd5-f0325e2153c5

إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة بمنشأة نطنز 18 تشرين الثاني 2020 02:11 م

الطيران الإسرائيلي

إسرائيل تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري في دمشق 18 تشرين الثاني 2020 01:21 م

ترامب

إعادة فرز أصوات جورجيا تكشف مفاجأة وتنصف ترامب 18 تشرين الثاني 2020 01:10 م

خامنئي

طهران تدشن عهدا جديدا من الإرهاب في اليمن 17 تشرين الثاني 2020 03:15 م

نتنياهو

نتنياهو ينوي زيارة الإمارات لأول مرة بشكل علني 17 تشرين الثاني 2020 02:35 م

بومبيو ولودريان

بومبيو ولودريان يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة 17 تشرين الثاني 2020 12:25 م

ترامب يهدد ايران

موقع أمريكي: ترامب ينوي اتخاذ سلسلة إجراءات قاسية ضد الصين 16 تشرين الثاني 2020 03:59 م

التعليقات