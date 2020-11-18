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الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 02:11 م

إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة بمنشأة نطنز

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بدأت إيران ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز ”آي.آر-2إم“ تم تركيبها في منشأة نطنز، وفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف عنه اليوم الأربعاء.
وتعد هذه الخطوة أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى عالمية، والذي ينص على أن بإمكانها فقط تخزين اليورانيوم المخصب عن طريق الجيل الأول من أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز ”آي.آر-1إم“، وأن هذا هو الطراز الوحيد الذي يحق لها استخدامه في المنشأة.
وكان تقرير سابق للوكالة قد أشار إلى أن إيران ركبت الأجهزة الجديدة.
وقالت الوكالة في التقرير الموجه للدول الأعضاء والمؤرخ أمس الثلاثاء ”تحققت الوكالة يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز”.
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