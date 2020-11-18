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الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 01:26 م

وفاة محافظ أربيل فرست صوفي متأثراً بفايروس كورونا

فرست صوفي
توفي محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 42 عاما جراء إصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وتوفي رئيس الحكومة المحلية لعاصمة إقليم كردستان بعد مرور قرابة 30 يوماً على اصابته بالوباء.

وصوفي من مواليد عام 1978 من اهالي قضاء جومان شمالي محافظة أربيل، وحاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة صلاح الدين.

و مارس الراحل التدريس في الجامعة قبل أن يصبح عضوا في برلمان اقليم كوردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وشغل ايضا منصب عضو في لجنة الإصلاح التي شكلها الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

وانتخب مجلس محافظة اربيل في نهاية العام الماضي صوفي محافظاً لأربيل خلفاً لنوزاد هادي الذي شغل المنصب 15 عاماً.
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