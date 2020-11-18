نازحو "بلد" بصلاح الدين يعيشون أوضاعا مأساوية وسط صمت وتجاهل الحكومة

يعاني النازحون بمخيم "محطة بلد" في محافظة صلاح الدين، من أوضاع إنسانية صعبة داخل المخيمات التي تفتقر لأبسط مقوّمات الحياة.

يعاني النازحون بمخيم "محطة بلد" في محافظة صلاح الدين، من أوضاع إنسانية صعبة داخل المخيمات التي تفتقر لأبسط مقوّمات الحياة.

وبالرغم من قربهم لبيوتهم بعدة كيلو مترات إلا أنهم يخافون العودة لعدم توفر الأمان



الأهالي يعانون الضيم طيلة 7 أعوام داخل المخيم ويواجهون الموت كل لحظة بسبب الظروف المعيشية الصعبة والطقس البارد

إضافة إلى الميليشيات الإيرتية الإرهابية التى تمنع عودتهم وتستولي عل أملاكهم ودورهم

حكومة الكاظمي عاجزة عن أن تمنح هؤلاء النازحين بارقة أمل ولو في المستقبل القريب للعودة إلى منازلهم

وبحسب الاحصائيات هناك نحو 1.8 مليون نازح حتى الآن في العراق لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بعد سنوات من الحرب على داعش واسترداد الأرض المسلوبة