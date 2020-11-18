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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 11:23 ص

الاقتصاد النيابية: الهدر والفساد بواردات المنافذ وصل إلى 12 ترليون دينار العام الماضي

هيأة-المنافذ
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وصول حجم الفساد والهدر بواردات المنافذ للعام الماضي الى 12 ترليون دينار اي ما   يعادل 90% من واردات المنافذ.
وقال عضو لجنة الاقتصاد مازن عبد المنعم ان “الورقة البيضاء الاصلاحية التي قدمتها الحكومة لا تعدو كونها انشاء وكلها خطط تتحدث عن اصلاحات بعيدة المدى ولا توجد اي خطوات عاجلة.
 واشار  الى ان “ماوصل الى خزينة الدولة من واردات المنافذ في 2019 لا يوازي 10% من الواردات الحقيقية.
واوضح عبد المنعم ان “حجم الفساد العام الماضي وصل الى مايقرب 90% من واردات المنافذ  اي ما يقدر بنحو 12 ترليون دينار.
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