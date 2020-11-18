المالية النيابية: ميزانية 2021 ستتضمن اقتراضاً ولكن بمبالغ ليست كبيرة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا ان ميزانية 2021 ستتضمن اقتراضا بمبالغ ليست كبيرة.



وقال ميزرا ، ان “الايرادات المتحققة خلال 2021 وفق الارقام المتوفرة ستكون اقل من النفقات ما يعني ان الحكومة ستلجا للاقتراض لتغطية ميزانية العام المقبل ولكن وفق مبالغ ليست كبيرة حسب ما تعهدت به.

واضاف، ان “ميزانية 2021 ستختلف في مضامينها لاحتوائها على بعض فقرات الورقة البيضاء اي انها ستكون بداية تنفيذ الاصلاحات اقتصادية التي نامل ان تؤدي الى الخروج من الازمة المالية وتعطي استقرارية للوضع الراهن في الملف الاقتصادي.