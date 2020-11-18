التغيير: تركيا تنتهك سيادة العراق وسط صمت مخجل من بغداد وأربيل

اتهم القيادي في حركة التغيير محمود شيخ وهاب، حكومتي بغداد وأربيل بالصمت والخنوع إزاء قيام القوات التركية بالتوغل داخل سفوح جبل قنديل.

وقال شيخ وهاب ان الطائرات والمدفعية التركية تواصل استهداف القرى الواقعة على جبل قنديل في محافظتي أربيل والسليمانية، دون أن نجد أي موقف يدين ذلك الاستهداف سواء من الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم.

وأضاف أن “تركيا تواصل استهتارها بالسيادة العراقية، لآنها لم تجد رادعا حقيقيا يوقفها عند حدها.