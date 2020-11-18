عالية نصيف: الدور الرقابي للبرلمان خلال الدورة الحالية ليس بالمستوى المطلوب

أكدت عضو لجنة النزهة النيابية عالية نصيف، ان الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الدورة الحالي ليس بالمستوى المطلوب، مبينة ان هنالك اخفاقا من قبل مجلس النواب في عملية الاستجواب.



وقالت نصيف ان “مجلس النواب اخفق في دوره الرقابي في الدورة الحالي ولم يكن بالمستوى المطلوب في عملية الاستجوابات”، لافتة الى ان مجلس النواب اجرى اكثر من تسعة استجوابات خلال الدورة السابقة وهذا لم يكن حاضرا في الدورة الحالية.

واضافت ان “هذا الامر غير صحيح ويجب تفعيل الدور الرقابي وعملية الاستجوابات لتقويم العمل الحكومي”، مبينة ان “عملية الاستجواب وتقديم الاسئلة للوزارات ليس بالمستوى المطلوب خلال الدورة الحالية.