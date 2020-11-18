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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 11:14 ص

الصحة تهدد بالغلق الفوري للمطاعم والمقاهي والمولات المخالفة للإجراءات الوقائية

وزارة الصحة
هددت وزارة الصحة والبيئة بالغلق الفوري للمطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تخالف الإجراءات الوقائية.

 وقالت الوزارة في بيان انه في الوقت الذي تتصاعد فيه الاصابات بشكل خطير في دول العالم رصدنا للاسف الشديد خلال الفترة الماضية تهاونًا كبيرًا جدا من قبل المواطنين تمثل في ترك الاجراءات الوقائية جملة وتفصيلا، حيث لوحظ عدم الالتزام بارتداء الكمامات وعودة التجمعات البشرية الى سابق عهدها وكأن الوباء انتهى من بلدنا ولم يعد يشكل خطرا على حياتهم".
ودعت الوزارة  جميع المواطنين الى الالتزام بالاجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمام وتجنب التجمعات البشرية قدر الإمكان والالتزام بالتباعد الاجتماعي  وغسل وتعقيم الايدي باستمرار.

 واشارت الى انه  تم توجيه فرقها الصحية الرقابية بتكثيف زياراتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي والمولات وكل المرافق التي تشهد تجمعات بشرية وتقييم مدى التزامهم بتطبيق الاجراءات الوقائية وتنفيذ الغلق الفوري لأي مرفق يخالف الاجراءات الوقائية تنفيذا للمادة ٤٦ من قانون الصحة العامة ٨٩ لسنة ١٩٨١  التي تخول الوزير او من يخوله باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع انتشار الوباء ومنها غلق المحلات والمقاهي والمطاعم  مبينة ان  ان الفرق الصحية في بغداد والمحافظات ستقوم بعمليات واسعة بأخذ المسحات من المواطنين ولاسيما في المناطق ذات معدلات الإصابة العالية،  داعية  المواطنين للتعاون مع فرقنا الصحية التي تعمل على خدمتهم وضمان صحتهم.
 
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