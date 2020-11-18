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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 11:00 ص

لاهور الشيخ جنكي: لن نسمح باستخدام قوت الشعب الكردي ضحية لغرور أية جهة

لاهور شيخ جنكي
أكد الرئيس المشترك للاتحاد الوطني لاهورالشيخ جنكي ضرورة التزام حكومة الاقليم بالتصرف على قدر من المسوولية والاسراع في ارسال وفد من اصحاب القرار الى بغداد من اجل الاسراع باطلاق رواتب موظفي الاقليم.

ووصف  في بيان صحفي زيارته الى بغداد ولقائه بالشخصيات السياسية بالمثمرة والبناءة، داعيا حكومة الاقليم الى ارسال وفد الى بغداد لتثبيت الحقوق المالية لموظفي إقليم كردستان.

و اشار الشيخ جنكي  إلى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد بذل الجهود الحثيثة لارسال مستحقات الاقليم المالية مشيرا الى  ان الاتحاد الوطني لن يسمح استخدام قوت الشعب الكردي رهينة و ضحية لغرور أي جهة.
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