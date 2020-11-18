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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 10:55 ص

أمانة مجلس الوزراء: توجيه الكاظمي واضح بشأن توزيع راتب شهري تشرين الأول و تشرين الثاني

صرف الرواتب
أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد :" ان توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واضح بشان توزيع راتب شهر تشرين الأول وراتب شهر تشرين الثاني".

وقال في تصريح صحفي :" ان اي مؤسسة تنهي إعداد القوائم الخاصة بموظفيها براتب شهري تشرين الأول والثاني يتم صرف رواتبها".

وأوضح :" ان هناك عددا من الوزارات سلمت راتبين نتيجة اكمال القوائم الخاصة بها والبقية ستقوم بالامر ذاته بعد اكمال قوائمها.
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