أمانة مجلس الوزراء: توجيه الكاظمي واضح بشأن توزيع راتب شهري تشرين الأول و تشرين الثاني

أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد :" ان توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، واضح بشان توزيع راتب شهر تشرين الأول وراتب شهر تشرين الثاني".



وقال في تصريح صحفي :" ان اي مؤسسة تنهي إعداد القوائم الخاصة بموظفيها براتب شهري تشرين الأول والثاني يتم صرف رواتبها".



وأوضح :" ان هناك عددا من الوزارات سلمت راتبين نتيجة اكمال القوائم الخاصة بها والبقية ستقوم بالامر ذاته بعد اكمال قوائمها.