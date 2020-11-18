المحلاوي يطالب الكاظمي بإنهاء تكليف رئيس الوقف السني وإلغاء اتفاق تقاسم الأوقاف

طالب عضو مجلس النواب، عادل المحلاوي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنهاء تكليف رئيس الوقف السني، وإلغاء اتفاق تقاسم الاوقاف بين الوقفين الشيعي والسني.





وقال المحلاوي، في بيان ، إن "محضر اتفاق تقاسم الأوقاف بين الوقفين السني والشيعي الذي تم توقيعة من قبل الجهات التي لاتستند للشرعية القانونية والدستورية وبطريقة اللصوص من اجل مصالح شخصية لابقاء رئيس الوقف السني بمنصبه اطول فترة وعلى حساب ممتلكات المسلمين، يعد ضربة قاصمة لمبدأ التعايش السلمي وامر دبر بليل مستغلين ضعف شخصية رئيس الوقف وكالة واستعداده للتنازل عن اي شيء مقابل بقاءه في منصبه فضلاً عن كونه عديم الخبرة والدراية في تفاصيل عمل الأوقاف".

ودعا، المحملاوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "التعامل بشكل مهني ومراعاة الخصوصية لهذا الملف والغاء الاتفاق الاسود لحين تعيين رئيس للوقف بالاصالة يقوم بالبت بالامر وفق اسس قانونية والحجج الوقفية والأدلة والقرائن الثبوتية".

كما طالب ، الكاظمي بـ"انهاء تكليف رئيس الوقف وكالة لاخفاقه في ادارة الوقف وعدم اهليته لادارة هذه المؤسسة المهمة التي لها خصوصية شرعية ووطنية فضلا عن تقديمه للمصالح الشخصية على المصلحة العامة".