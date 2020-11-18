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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 10:36 ص

يحيى رسول : البعض يعمد إلى إيجاد ذريعة لقصف مناطق في بغداد بهدف زعزعة الأمن

العميد يحيى رسول
أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول ان البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق في العاصمة بهدف زعزعة الأمن .

وقال رسول في تغريدة على تويتر: تواصل الحكومة العراقية العمل من أجل عراق امن مستقر، الا ان البعض يعمد على إيجاد ذريعة لقصف مناطق في العاصمة بهدف زعزعة الأمن ، وكانت النتيجة استشهاد طفلة رحلت الى الله تحمل براءتها وإصابة خمسة مدنيين لا ذنب لهم.

 وكانت خلية الاعلام الامني  اعلنت ان سبعة صواريخ  اطلقت باتجاه المنطقة الخضراء  الليلة الماضية سقطت اربعة منها داخلها وثلاثة خارجها، احدها سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب متنزه الزوراء والثالث انفجر في الجو ".

 واوضحت :"  ان مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد اسفرت عن استشهاد طفلة واصابة خمسة  اشخاص، جميعهم من المدنيين ".

من جانبها اكدت قيادة  العمليات  المشتركة :" ان حادث اطلاق الصواريخ  لن يمر دون ملاحقة وحساب".

وذكرت القيادة في بيان انه :" مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالاعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية.
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