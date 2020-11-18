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الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 07:50 ص

الخطوط الجوية العراقية تعود للتحليق إلى 5 مدن أوروبية

الخطوط-الجوية-العراقية

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل استئناف رحلات الناقل الوطني الجوية إلى قطاعات عدة في أوروبا منتصف الشهر المقبل بعد توقفها مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام الشركة كفاح حسن في بيان، أن الخطوط التي ستتم إعادة تشغيلها ستشمل تسيير رحلات مباشرة من المطارات العراقية إلى كل من برلين، ودوسلدورف، وفرانكفورت، ولندن، وكوبنهاكن كمرحلة أولى.

وأضاف، أنه تم الإيعاز إلى جميع مكاتب حجز وإصدار التذاكر الرئيسة والوكلاء داخل وخارج العراق باستقبال المواطنين لتثبيت حجوزاتهم على الرحلات، مشيرا إلى تفعيل طريقة الحجز المسبق أيضا لتقديم عروض وخدمات تنافسية مقارنة مع الشركات الأخرى.

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