التحالف الدولي: قصف الخضراء لم يصيب قواتنا.. والعمليات المشتركة: لن يمر دون ملاحقة وحساب

أكد الناطق باسم عملية العزم الصلب التابعة للتحالف الدولي، واين ماروتو، أن القصف الصاروخي الذي شهدته العاصمة بغداد استهدف قاعدة عراقية.

وقال ماتورو في تدوينة، إن "الهجوم الذي شهدته العاصمة بغداد استهدف قاعدة عراقية، ولم يسفر عن أي خسائر ضمن صفوف قوات التحالف".

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن اطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، لن يمر دون ملاحقة وحساب.

وذكرت العمليات في بيان، أنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الامنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الارهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على اعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية".

وأضاف البيان، أن "هذه القوى الخارجة على القانون تؤكد من جديد رهانها على خلط الأوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

وأشار البيان إلى أن "ما شهدته العاصمة بغداد من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب"، مبيناً ان "اجهزتنا الامنية والاستخبارية، وقد شرعت بإجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

وفي تطور لاحق، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط أربعة صواريخ على المنطقة الخضراء فيما حددت أماكن انطلاقها.

وذكر بيان مقتضب للخلية، "سقوط ٤ صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد، وقد تبين أن انطلاقها كان من حي الامين الثانية منطقة الالف دار في بغداد الجديدة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

وأضافت الخلية في بيان، إنه لاحقاً لخبر سقوط الصواريخ ، حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.

وتابعت: أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص. جميعهم مِن المدنيين.