صواريخ المنطقة الخضراء السبعة تقتل طفلة عراقية في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، أن سبعة صواريخ سقطت بالمنطقة الخضراء وخارجها، مشيرا إلى أنها أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة 5 آخرين.



وقالت الخلية في بيان، إنه لاحقاً لخبر سقوط الصواريخ ، حيث تبين أن عددها هو ٧ صواريخ اربعة منها سقطت في المنطقة الخضراء، والصواريخ الثالثة سقطت خارجها، احدهم سقط قرب مدينة الطب واخر عند باب حديقة الزوراء والثالث انفجر في الجو.



وأضافت أن مكان انطلاقها كان من شارع الضغط في حي الامين الثانية، وقد أسفرت عن استشهاد طفلة وإصابة ٥ أشخاص. جميعهم مِن المدنيين.