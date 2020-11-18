5 صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية ببغداد والمضادات الجوية تسقطهم.. والاتهامات تلاحق ميليشيات إيران

لا تزال السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد، تشهد استهداف بصواريخ من قبل مليشيات عراقية موالية لإيران، حيث يأتي هذا الاستهداف فى ظل مساعي السلطات الأمنية حصر السلاح بيد الدولة.

وأكد مصدر أمني، أن مجموعة صواريخ سقطت على المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية بغداد، وقال المصدر - إن "أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد".



وأضاف المصدر الأمني، أنه تم سماع صوت صافرات الإنذار داخل المنطقة الخضراء، لافتا إلى تشغيل منظومة الباتريوت لحظة وصول الصواريخ ومن المحتمل أنه تم التصدي لها.



بدورها قالت خلية الإعلام الأمني، إن إطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية تم من حى الأمين فى بغداد الجديدة.



من جانبها ذكرت مصادر أمنية، أن 5 صواريخ تستهدف السفارة الأمريكية فى المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وقالت مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية، إنه تم استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية فى بغداد بصواريخ مصدرها التنظيمات الموالية لإيران.



وأعلنت السفارة الأمريكية فى العاصمة بغداد تفعيل منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ، موضحة أن المضادات الجوية الخاصة بالسفارة الأمريكية أسقطت عددا من الصواريخ التي أطلقت باتجاه السفارة



وأكدت المصادر، إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخى الذى استهدف محيط السفارة الأمريكية فى العاصمة العرقية بغداد.



يأتي هذا فى الوقت الذى قال فيه مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق: "نعمل على تذليل كل الظروف لإجراء الانتخابات فى العراق"، وأوضح رئيس وزراء العراق أن هناك ضغوطا لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد فى العراق. ولفت مصطفى الكاظمي إلى أن هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة.

يذكر أن المنطقة الخضراء شديدة التحصين ببغداد والتي تضم المباني الحكومية وبعثات دبلوماسية أجنبية، تتعرض فى الفترة الأخيرة إلى سلسلة من الهجمات بصواريخ كاتيوشا، دون خسائر بشرية، كما لم تكشف الأجهزة الأمنية حتى الآن عن منفذي هذه الهجمات الصاروخية.