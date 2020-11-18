إبقاء أعداد قليلة في البلدين للإيفاء بتعهدات ترامب.. واشنطن تعلن رسمياً سحب 2500 جندي من العراق وأفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، "البنتاجون"، أن الولايات المتحدة ستخفض عدد قواتها في أفغانستان إلى 2500 جندي بحلول يناير 2021، في عدد هو الأدنى منذ بدء خوضها عمليات قتالية في هذا البلد قبل عقدين، وكذلك خفض القوات في العراق إلى 2500 جندي.

وأوضح وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر، أن خفض القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، يفي بتعهد الرئيس دونالد ترامب إعادة القوات إلى الوطن.

وأشار إلى أن نحو 2000 جندي سيغادرون أفغانستان بحلول يناير، على أن يغادر 500 آخرون العراق، بحيث لا يبقى في كل من البلدين سوى 2500 جندي أميركي، عندما تتوافر الشروط التي تحافظ على سلامة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف، أن هذا القرار يعكس رغبة الرئيس دونالد ترمب في إنهاء حربي أفغانستان والعراق بنجاح ومسؤولية وإعادة جنودنا الشجعان إلى الوطن، كما أن القادة والمستشارين وافقوا على خطة الانسحاب التي ستخفض عدد القوات في أفغانستان من أكثر من 4500 إلى 2500، وفي العراق من نحو 3000 إلى 2500.

وستعمل الخطة الجديدة على تسريع انسحاب القوات من العراق وأفغانستان في الأيام الأخيرة لترامب في منصبه، رغم معارضة كبار المسؤولين العسكريين الانسحاب أو دعوتهم إلى انسحاب أبطأ وأكثر منهجية.

من جانبه، قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إن القوات المتبقية في كلا البلدين ستدافع عن الدبلوماسيين والمنشآت الأميركية، مضيفاً وبحلول أيار يأمل الرئيس ترامب في أن يعودوا إلى منازلهم بأمان كامل.

وقال مسؤولون أمريكيون، إنه لم يصدر بعد عن فريق القيادة الجديد الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وزارة الدفاع، ما يشير إلى انسحاب وشيك للقوات الأمريكية "بالكامل" من أفغانستان.

وأضافوا أن ذلك يعزز التكهنات بين المسؤولين الأمريكيين والحلفاء بأن ترامب قد يكتفي بتخفيض جزئي للقوات قبل أن يترك منصبه.