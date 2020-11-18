بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 18 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 18 تشرين الثاني 2020 06:32 ص

العمليات المشتركة: صواريخ الكاتيوشا سقطت على 3 مناطق ببغداد

صواريخ الكاتيوشا على بغداد

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، بياناً بشأن سقوط 7 صواريخ كاتيوشا استهدفت المنطقة الخضراء، فيما أكدت أن هذه الصواريخ سقطت في ثلاثة مناطق. 

وذكرت القيادة في بيان، أنه "مع استمرار الحكومة العراقية بتحقيق المكتسبات السيادية، ورفع مستوى مهنية وكفاءة قواتنا الأمنية وجاهزيتها لمجابهة التهديدات الإرهابية، وهو ما تكلل بالإعلان عن سحب المئات من القوات الاجنبية من العراق، تصر بعض القوى الخارجة على القانون، وعلى الاجماع الوطني، وعلى رؤية المرجعية الدينية، على إعاقة مسار تحقيق المنجزات السيادية، وتؤكد من جديد رهانها على خلط الاوراق ومحاربة الاستقرار، خدمة لمصالحها واهدافها الضيقة البعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية".

وأضافت أن "ما شهدته العاصمة بغداد مساء اليوم الثلاثاء، من سقوط عدد من المقذوفات على ساحة الاحتفالات والمناطق المحيطة بها، وقرب مدينة  الطب والزوراء وادى الى استشهاد طفلة وإصابة خمسة من المدنيين ، لن يمر دون ملاحقة وحساب،".

وتابعت أن "أجهزتنا الأمنية والاستخبارية، قد شرعت بإجراءات تشخيص الجناة لينالوا جزاءهم العادل".

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