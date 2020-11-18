إيران ترتكب الخطأ الأكبر.. ميليشيا أصحاب الكهف التابعة لها تتبنى الهجوم الإرهابي بالصواريخ على السفارة الأمريكية

خبراء: إعادة قصف المنطقة الخضراء يؤكد على الانفلات الأمني وإرهاب غير مبرر



فيما وصفه، مراقبون، بالخطأ الأفدح والأحمق من جانب خامنئي وإيران، قام ملالي قم وطهران بتحريض ميليشيا ارهابية تطلق على نفسها اسم "اصحاب الكهف" لاطلاق الصواريخ على السفارة الأمريكية وعلى المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، وهو ما ستكون له تداعيات كبيرة وضخمة.

وأكدت مصادر أمنية، أن ميليشيا تطلق على نفسها اسم جماعة أصحاب الكهف، تبنت عملية استهداف السفارة الأميركية في بغداد بعد اعتقال عدد من عناصرها في مدينة الفلوجة.



وقالت مصادر بالشرطة، إن أربعة صواريخ كاتيوشا سقطت على المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، وقال مسؤولون أمنيون إن الهجوم كان يستهدف السفارة الأميركية. ودوت أصوات صفارات الإنذار من السفارة الأميركية داخل المنطقة التي تضم أيضا مباني حكومية وبعثات أجنبية.

وقال مصدر أمني إن أربعة صواريخ على الأقل أُطلقت وسقط بعضها قرب السفارة الأميركية.

وأكد الجيش في بيان، وفق سكاي نيوز عربية، سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا داخل المنطقة الخضراء وأضاف أنها أُطلقت من منطقة الألف دار في بغداد الجديدة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت لقطات من الجيش قاذف صواريخ مثبتا على ظهر شاحنة صغيرة اشتعلت بها النيران. وقال مصدران دبلوماسيان مقرهما داخل المنطقة الخضراء إنهما سمعا صوت نظام مضاد للصواريخ تم نصبه للدفاع عن السفارة الأميركية. وقال مصدر إن الانفجارات هزت المباني.

وقال مصدر بالشرطة ومصادر طبية إن مدنيين عراقيين أصيبا في الهجوم وطفلة لقت مصرعها، بعد سقوط أحد الصواريخ في شارع يؤدي إلى المنطقة الخضراء.

وكانت مجموعة من الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران قد أعلنت في أكتوبر الماضي تعليق الهجمات الصاروخية على القوات الأميركية شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية.

وكان قد أكد دبلوماسيون أجانب في طهران، أن متطرفين إيرانيين وضعوا خطة للانتقام من قتل قاسم سليماني.

وقال الدبلوماسيون، نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضاً لتفادي هجوم أميركي.

ويذكر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، كان أعلن في مقابلة مع صحيفة " لوفيغارو " الفرنسية، خلال زيارته لباريس أن "الولايات المتحدة ما زال لديها مزيد من العمل في الأسابيع المقبلة لتقليل قدرة إيران على تعذيب الشرق الأوسط"، وأوضح بومبيو: "لقد حرصنا على أن يكون لدى إيران أقل قدر ممكن من الدولارات والموارد لبناء برنامجها النووي"، مشدداً على أن واشنطن "ستواصل الضغط خلال الأسابيع المقبلة... ما زال هناك عمل يجب القيام به للحد من قدرتهم على تعذيب الشرق".

إلى ذلك، كرر مسؤول أميركي التأكيد على سعي إدارة الرئيس دونالد ترمب، على درس خيارات للرد على إيران خلال الأيام المقبلة.

وصرح المسؤول لوكالة رويترز، أن الرئيس ترامب طلب خيارات لمهاجمة موقع نووي إيراني رئيسي (نطنز) الأسبوع الماضي، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم اتخاذ الخطوة المثيرة. او بالأحرى تأجيلها.

وأكد خبراء، أن تهور الإرهابي مرشد ايران خامنئي، والحرس الثوري، في أن الدفع بخطوة مهاجمة السفارة الأمريكية سيكون ثمنها عال جدا خلال الفترة القادمة.

أ.ي