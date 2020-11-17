انفجارات بالمنطقة الخضراء وصواريخ تستهدف السفارة الأمريكية.. مصادر: ضربة أمريكية ضد إيران في الساعات القادمة

مصادر: استهداف السفارة الأمريكية بصواريخ ميليشيات إيران عجل قرار ترامب بدك طهران



قالت مصادر عسكرية مطلعة لـ"موقع بغداد بوست"، إن الصواريخ التي أطلقتها الميليشيات الموالية لإيران، باتجاه المنطقة الخضراء وسقوط نحو 5 صواريخ استهدفت السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد، تطور أمني خطير للغاية.

وقالوا إن تهور إيران وميليشياتها في هذه الساعة، سيدفع الرئيس ترامب، لدك معسكرات ايران وميليشياتها في غضون ساعات قليلة.



وشددوا أن غباء خامنئي وميليشياته، دفعه للتهور، حتى يصبح صيدا سهلا للقاذفات والصواريخ الأمريكية خلال الساعات القادمة.

وكانت كل من قناة "العربية" وسكاي نيوز عربية، قد نقلا على الفور، عن مصادر عراقية تأكيدهم، إصابة 3 مدنيين عراقيين جراء القصف الصاروخي الذي استهدف محيط السفارة الأميركية في العاصمة بغداد.

وكشفوا أن السفارة الأميركية في بغداد، قامت بتفعيل منظومة سيرام الدفاعية لصد الصواريخ، وأكدوا سقوط، 5 صواريخ باتجاه السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد.



وفي الوقت الذي قال فيه، دبلوماسيون أجانب في طهران: نصحنا إيران بإبقاء رأسها منخفضا لتفادي هجوم أميركي

جاءت الانفجارات التي هزت المنطقة الخضراء لتسرع من قرار ضرب إيران.

وقالت مصادر بالبنتاغون لسكاي نيوز عربية، استهداف المنطقة الخضراء والسفارة الأميركية في بغداد بصواريخ مصدرها التنظيمات الارهابية الموالية لإيران.

في السياق ذاته، كانت قد كشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس ترامب ناقش الخميس الماضي، إمكانية توجيه ضربة هائلة لايران ومواقعها العسكرية والنووية. وإنه تم تأجيلها.

ولفتوا أن ارهاب خامئني وميليشيات إيران في العراق ستسرع من الضربة المرتقبة.

أ.ي