41 مليار دولار فساد في الكهرباء وترنح في الصحة والتعليم.. الكاظمي نواجه ضغوطا لمنع ملاحقة حيتان الفساد

مراقبون: المواطنون في العراق وصلوا للنهاية ولا يتقبلون شكاوى أو صراخ فقط قرارات وإجراءات لإنقاذ الوطن



واجب أي حكومة في العالم أن تتصدى من خلال السلطة التي تملكها والدولة التي ترأسها، وقوات الأمن وأجهزة مكافحة الفساد والشرطة أن تتصدى بقوة لكل مظاهر الخلل. فإذا لم تقدر وإذا لم تفعل تكون قد خانت الأمانة ويصبح رحيلها محتم.

هذا الحديث تذكره ملايين العراقيين، وهم يشاهدون حديث الكاظمي، رئيس الوزراء الذي نقل على لسانه أثناء الاتصال بوزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو وقوله: نواجه ضغوطا لمنع ملاحقة حيتان الفساد وهى تصريحات توحي بالضعف وليس القوة.

وأكد الكاظمي، في اتصال هاتفي تلقّاه من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو، أن هناك تعاونا من قبل بعض الجهات لحصر السلاح بيد الدولة.

وأضاف الكاظمي، إن هناك ضغوطا لمنع ملاحقة المتورطين بالفساد. وشدد على أن حكومته تعمل لتذليل كل الظروف وإجراء الانتخابات في البلاد.



إلى ذلك، ناقش الطرفان تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتطرقا إلى مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب.

وكان الكاظمي، كان كشف قبل أيام، عن أن هناك حملات تشكيك بأي تقارب للعراق مع أي دولة، ترافقها شائعات تهدف لخلط الأوراق وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد. وظهرت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين إضافة لمشكلاتهم، ألا وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة، فمع تعرض العراق إلى ضغوط مالية جمة نتيجة انهيار أسعار النفط وتفشي كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي، بالإضافة إلى قضايا الفساد، باتت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفي الدولة في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع رواتب موظفي الدولة.



على صعيد الفساد قامت حكومة الكاظمي، بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى في العراق، معترفة بحالة الإحباط المستمر بين العراقيين من الفساد المستشري الذي ابتليت به البلاد.

وعلى مدى ال 17 عاما الماضية، فشلت الحكومات المتعاقبة في إدارة القضايا الاقتصادية والأمنية في البلاد، أو تحسين الظروف المعيشية والخدمات العامة للشعب العراقي. وعاماً بعد آخر، ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة وتقلصت فرص العمل نتيجة لفساد الحكومات المتوالية، التي صبت المليارات من الدولارات في جيوبها ومصالحها الخاصة، ما وضع العراق في المرتبة العشرين ضمن الدول الأكثر فسادًا في العالم.

ومن أبرز ملفات الفساد، التي مرّت على تاريخ الحكومات الشيعية الفاسدة، بعد 2003، كان ملف الفساد المالي والإداري في الطاقة الكهربائية، ففي العام 2016 في زمن حيدر العبادي، تم إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بطاقة 500 ميغاواط بقيمة 400 مليون دولار تعمل على الغاز بدلًا من النفط، على الرغم من العراق من البلدان المنتجة للنفط، ما دفع العراق إلى استيراد الغاز الذى يكلفه ملايين الدولات سنوياً. لذلك، يبدو أن استقرار البلد واكتفاؤه الذاتي، أصبحا يحققان خسارة كبيرة للمافيا المسيطرة على الوزارات وأصحاب القرار المستفيدين من صفقات الفساد التي أضعفت الدولة وأفلست الخزينة، وقادت البلاد إلى الاقتراض الخارجي الذي أرهق الدولة وأغرقها بديون سابقة ما يزال العراق يدفع فواتيرها.

وفي هذا الصدد، قال الكاظمي: إن ما أنفقته الدولة من مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء، كان يكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق.

وذكر مسؤول عراقي، أن حجم الفساد في وزارة الكهرباء وصلت قيمته إلى قرابة 41 مليار دولار منذ العام 2003.

في نفس السياق، من التخبط، وفي العام 2019 والذي شهد استقراراً أمنياً إلى حد ما، بلغت موازنة العراق 106.5 مليار دولار، لكن الحكومة العراقية آنذاك خصصت 2.5 % منها فقط لوزارة الصحة، فيما أعطت 18 % لصالح الأمن، و13.5 % لوزارة النفط!

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، ذكرت بيانات لمنظمة الصحة العالمية أن الحكومة أنفقت خلال الأعوام العشرة الأخيرة مبلغًا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيراً؛ إذ بلغت حصة الفرد العراقي من هذا الإنفاق قرابة 161 دولارا في المتوسط، مقارنة مع 304 في الأردن، و649 في لبنان.

وأثر الفساد أيضاً على المؤسسات التعليمية. فبعد أن كان العراق في طليعة البلدان المتقدمة في مجال التعليم خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي، أدى إهمال التعليم إلى تراجعه إلى مستويات دنيا، وغاب العراق عن مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالم في دافوس للعام 2015-2016. والسبب الذي يقف وراء هذا الفشل الكبير هو الفساد في وزارة التربية.

وهذا الواقع المزري، جعل البطالة في أوساط الشباب العراقي ترتفع في البلد في ظل الحكم الفاسد؛ حيث بلغ معدل الفقر في العام 2018 حوالي 20 % فيما ارتفع في العام الحالي إلى 31.7 %، بحسب تصريح لوزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم لوسائل الإعلام. وترتفع نسبة الفقر في المحافظات الجنوبية. ففي محافظة المثنى وصلت نسبة الفقر إلى 52 %، كما بلغت نسبة البطالة للعام 2018 إلى 22.6 %، فيما وصلت هذا العام إلى 40 %.

وأمام هذا الواقع المحبط، لا ينتظر العراقيون من الكاظمي شكاوى ووعود، ولكن تحركات فاعلة على الأرض لوقف الفساد واستعادة أموال الوطن، وكف أيدي عصابات إيران المتنفذة في كافة المجالات.

أ.ي