ضرب إيران لا يزال على الطاولة.. مراقبون: عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في مرمى قصف أمريكي وشيك

نيويورك تايمز: الرئيس ترامب بحث ضرب إيران مع كبار قادة الإدارة الأمريكية



جاء قيام الرئيس ترامب، خلال الأسبوع الماضي بدراسة إمكانية توجيه ضربة عسكرية أمريكية لمواقع إيران النووية وباقي منشآتها العسكرية، ليؤكد من جديد صدق التقارير، التي تحدثت عن أن إدارة ترامب تريد أن تهشم رأس الملالي الإرهابي وتقضي للأبد على أنظمته الصاروخية والعسكرية والنووية المهددة للأمن والاستقرار.

وأكدوا لـ"بغداد بوست" أن الضربة تأجلت ولم تلغى ولا تزال قائمة.

وكانت قد نقلت صحيفة نيويورك تايمز، إن مستشاري الرئيس ترامب، قد أثنوه عن المضي في توجيه ضربة لموقع نووي إيراني رئيسي، محذرين من أن الأمر قد يتصاعد إلى صراع أوسع.



ونقلت الصحيفة، عن أربعة مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، إن ترامب سأل كبار المستشارين في اجتماع في المكتب البيضاوي، الخميس الماضي، عما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء ضد الموقع النووي الإيراني الرئيسي في الأسابيع المقبلة.

وأوضحوا أن الاجتماع قد عقد بعد يوم، من إعلان المفتشين الدوليين، عن زيادة كبيرة في مخزون إيران من المواد النووية.

وقالت "نيويورك تايمز" إنه من شبه المؤكد، أن أي هجوم - سواء بصاروخ أو هجوم إلكتروني - سيركز على منشآة نطنز، حيث أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الماضي أن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح الآن أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018. كما أشارت الوكالة إلى أن إيران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق.





ونقلت الصحيفة عن مسؤولون أميركيين قولهم، إن ترامب يبحث عن طرق لضرب الأصول الإيرانية وحلفاء إيران، بما في ذلك الميليشيات في العراق.

وخلص التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران لديها الآن مخزون يزيد عن 2442 كيلوغراماً، أو أكثر من 5385 رطلاً، من اليورانيوم منخفض التخصيب. وهذا يكفي لإنتاج سلاحين نوويين، بحسب زعم تحليل لتقرير معهد العلوم والأمن الدولي. لكن الأمر سيتطلب أشهراً عدة من المعالجة الإضافية لتخصيب اليورانيوم لصنع مواد قابلة للقصف، ما يعني أن إيران لن تكون قريبة من القنبلة حتى أواخر الربيع المقبل.

وكانت قد ردّت إيران رسميا، على تقارير تحدثت عن أن الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب، قد استطلع الأسبوع الماضي آراء عدد من مستشاريه وكبار المسؤولين بشأن إمكانية "التحرك" في غضون أسابيع ضد موقع نووي إيراني. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد ساحق، حسبما نقلت وكالة "رويترز"!

وأضاف ربيعي: أي عمل ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق، مشيرا إلى أنه "قد تحصل محاولات لضرب إيران، لكن في رأيي الشخصي وليس كمتحدث باسم الحكومة، لا أتوقع أمرا كهذا. أرجح ألا يرغب الأميركيين بزيادة عدم الاستقرار في العالم والمنطقة.

وأكد مراقبون، أن ضرب إيران لا يزال على الطاولة، وهناك خيارات عسكرية عديدة أمام إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة القادمة.

أ.ي