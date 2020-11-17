طهران تدشن عهدا جديدا من الإرهاب في اليمن

من الإنكار والسرية إلى الاعتراف الكلي والارتهان المطلق، انطلقت العلاقات الحوثية الإيرانية، لتبدأ فصلاً جديداً من الإرهاب والتخريب.



حسن إيرلو.. الضابط في الحرس الثوري ضمن فيلق القدس المصنف إرهابيا، قدم أوراق اعتماده سفيراً لنظامه لدى هذه المليشيات.

لا معلومات حول كيفية دخوله أو توقيت مجيئه إلى صنعاء.

الادعاء العسكري للقوات المسلحة اليمنية حرّكت قضية أمام المحكمة العسكرية في مأرب،

اتهمته خلالها بالدخول متنكراً بقصد التجسس والاشتراك مع مليشيات الحوثي في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.





البعض شكك في اسمه حتى فلا سيرة ذاتية له على موقع الخارجية الإيرانية أما صوره فشحيحة

والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما حاجة طهران لتعيين سفير لها في اليمن وعصابة الحوثي الإرهابية كل التعليمات والأوامر

ويحذر اليمنيون من أدواره المشبوهة ودوره الإرهابي ون تصعيد قادم لا محالة

معالم التصعيد بدأت باعتداءات مكثفة بالصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة تجاه الأراضي السعودية واليمنية على السواء

وترافق ذلك مع هجوم على مؤسسات الدولة الخدمية والتشريعية

فقد اقتحمت ميليشيات الحوثي مؤخرا أحد البنوك كما جمد الحوثيون مجلس النواب ودعو الى انتخابات نيابية في أماكن سيطرتهم

السلطات الشرعية اعتبرت ايرلو حاكما عسكريا إيرانيا لصنعاء يشرف مباشرة على بناء ميليشيات للحرس الثوري الإرهابي في اليمن