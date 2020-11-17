لاعب المنتخب العراقي يتعرض للتنمر.. ونشطاء يتضامون معه ويطلقون هاشتاج "كلنا محمد مزهر"

تعرض لاعب المنتخب العراقي، محمد مزهر، لموجة من التنمر والتعليقات الساخرة على شكله في صورة نشرت له مؤخراً، ما دفع اللاعب إلى اتخاذ قرار بعدم تصويره مجدداً.

بينما أطلق ناشطون وإعلاميون، حملة تضامنية، واسعة، مع اللاعب مزهر، عقب تعرضه إلى "تنمر" وهو ما دفعه إلى الابتعاد عن الأضواء.

مزهر (22عاماً) وهو لاعب نادي الشرطة أصبح ضحية للمتنمرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سخروا من شكله وأساءوا له بعد نشر صورة له خلال مشاركته في أول لقاء له مع المنتخب العراقي ضد الأردن في مباراة ودية انتهت بالتعادل السلبي رغم أنه قدم أداءً جيداً خلال المواجهة التي أجريت في 12 من الشهر الجاري.

وعلى إثر ذلك، طلب اللاعب الميساني من مصور المنتخب عدم نشر أو التقاط أي صورة له، بسبب شعوره بالانزعاج الشديد من السخرية التي تعرض لها.

وخلت مجموعة الصور الأخيرة لتدريبات اللاعبين من صورة محمد مزهر، وقال مصور المنتخب محمد عامر العزاوي رداً على سؤال بشأن غياب مزهر: "إنه لا يريد ذلك، وطلب مني أن لا أنشر له أي صورة بعد التنمر عليه".

كما أطلق ناشطون هاشتاك #كلنا_محمد_مزهر، على موقع التدوين المصغر" تويتر" حيث حفل بمئات المشاركات، لصور اللاعب، وانتقاد الحملات التي يتعرض لها.

وأطلق الناشطون حملة #لا_للتنمر و #كلنا_محمد_مزهر رداً على الهجوم الذي تعرض له اللاعب، كما بادروا بوضع صورة محمد مزهر كصورة شخصية تعبيراً عن تعاطفهم معه.

من جهته، هاجم الصحفي احمد عبدالحسين، فرقة "المتنمرين" قائلا: "ليس في شكل محمد وهيأته ما يدعو للخجل، أخلاق أهل الفيسبوك المتنمرين هي العار لو كانوا يعلمون".

أما الشاعر علي وجيه، فقد كتب في تدوينة، على "فيس بوك" قال فيها، إن "هذه الجروح تنغرز عميقاً بالذات، وكلّ كلمة جارحة تخدش شيئاً داخل الروح، لاحظوا أن أقل الناس تنمّراً وعداوةً للآخرين هم الذين تعرضوا للتنمر، لأنهم يعرفون مقدار أذى ذلك، فيسكتون وهم غاضبون".

وأطلق الناشطون حملة #لا_للتنمر و #كلنا_محمد_مزهر رداً على الهجوم الذي تعرض له اللاعب، كما بادروا بوضع صورة محمد مزهر كصورة شخصية تعبيراً عن تعاطفهم معه.