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الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 02:35 م

نتنياهو ينوي زيارة الإمارات لأول مرة بشكل علني

نتنياهو
أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن نيته زيارة الإمارات الشهر المقبل، في أول زيارة علنيّة من نوعها.

ووفق موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإن زيارة نتنياهو تأتي بدعوة من وليّ عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، فيما لم يحدّد موعد الزيارة الرسمي بعد.

ومن المقرّر أن يدشّن نتنياهو في زيارته طائرة رئاسة الحكومة الخاصّة المسماة "جناح صهيون".

يذكر أنه في الشهر الماضي، أجرى نتنياهو اتصالا هاتفيًا ببن زايد، صدر في ختامه بيان ورد فيه أنهما اتفقا على اللقاء قريبا.

وقال نتنياهو حينها إنه "دعوته إلى زيارة إسرائيل، وهو دعاني إلى زيارة أبو ظبي".
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