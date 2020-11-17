إعادة فتح ساحة اعتصام النجف جزئياً من قبل القوات الأمنية

فتحت السلطات الأمنية المحلية في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، ساحة الصدريين بالكامل، والتي تعد معقل المعتصمين والمتظاهرين في المحافظة التي تضم مرقد الإمام علي، وكانت مسرحاً لاصطدامات سابقة مع قوات أمنية.



وقال مصدر محلي، إن السلطات ازالت كذلك خيام المعتصمين كافة من الساحة.



وتحولت المظاهرات العراقية التي انطلقت في تشرين الأول عام 2019 إلى اعتصام مفتوح بعد استقالة حكومة عبد المهدي، ومع تفشي فيروس كورونا في البلاد بدأ الانسحاب التدريجي من الساحات وذلك بالتزامن مع تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الحكومة الحالية.



وكذلك فتحت السلطات في بغداد مؤخراً ساحة التحرير معقل الاحتجاجات في العراق ورفعت خيام المعتصمين، بالتحديد عقب الذكرى السنوية للتظاهرة التي أطاحت بحكومة عبد المهدي وأوقعت مئات الضحايا.