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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 02:12 م

خلال اجتماع أمريكي سري.. ترامب يخطط لقصف منشآت إيران النووية وضرب الميليشيات بالعراق

منشآت نووية إيرانية

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تفاصيل اجتماع سري عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع كبار المستشارين بالمكتب البيضاوي.

وذكرت الصحيفة، أن ترامب سأل خلال الاجتماع كبير المستشارين عما إذا كانت لديه خيارات لاتخاذ إجراء ضد موقع نووي إيراني رئيسي في الأسابيع المقبلة.

وأشارت إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يضع أمام عينيه عددا من القرارات والخطوات التي قد يقدم عليها قبل رحيله من البيت الأبيض في العشرين من يناير.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، إن الاجتماع عقد بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين عن زيادة كبيرة في مخزون البلاد من المواد النووية وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقام عدد من كبار المستشارين بإثناء الرئيس عن المضي قدمًا في ضربة عسكرية بمن فيهم نائب الرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو و كريستوفر سي ميللر القائم بأعمال وزير الدفاع.

وحذر الجنرال مارك إيه ميلي ، رئيس هيئة الأركان المشتركة ، من أن توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت الإيرانية يمكن أن يتصاعد بسهولة إلى صراع في الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مخزون إيران من اليورانيوم أصبح الآن أكبر بمقدار 12 مرة مما هو مسموح به بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب في عام 2018.

كما أشارت الوكالة إلى أن إيران لم تسمح لها بالوصول إلى موقع آخر مشتبه به حيث توجد أدلة على نشاط نووي سابق.

وقال المسؤولون، إن ترامب سأل كبار مساعديه في مجال الأمن القومي عن الخيارات المتاحة وكيفية الرد.

وبعد أن وصف بومبيو والجنرال ميلي المخاطر المحتملة للتصعيد العسكري ، غادر المسؤولون الاجتماع معتقدين أن هجومًا صاروخيًا يستهدف إيران لم يعد مطروحًا على الطاولة ، وفقًا لمسؤولي الإدارة المطلعين على الاجتماع.

وقال مسؤولون، إن ترامب ربما لا يزال يبحث عن طرق لضرب الأصول الإيرانية والحلفاء ، بما في ذلك الميليشيات في العراق.

واجتمعت مجموعة أصغر من مساعدي الأمن القومي في وقت متأخر من يوم الأربعاء لمناقشة إيران ، في اليوم الذي سبق اجتماع الرئيس.

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