بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
ضحايا الاختفاء القسري بالعراق.. هيومن رايتس تتهم حكومة الكاظمي بالإهمال أول رحلة طيران مباشرة من البحرين إلى تل أبيب الأربعاء المقبل كوركيس: أشجع اللاعبين العراقيين على الاحتراف بدوري الخليج العربي تحركات عسكرية عراقية أمريكية في الفلوجة بومبيو ولودريان يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة بعد الانسحاب من كأس العراق.. نادي الطلبة يلوح بتعليق جميع نشاطاته جهات سياسية عراقية تشكل امبراطوريات مالية.. عبر فرض إتاوات في السيطرات والطرق الخارجية الدليمي: العوائل النازحة قد تم اجبارها للعودة إلى مناطقهم الأصلية وهو تهجير جديد مصادر سياسية: الكاظمي يشكل وفدا لمفاوضة ميليشيات إيران لدخول جرف الصخر في بابل بعد إقرار مجلس النواب قانون سد العجز المالي واستبعاد حصة الكرد منه.. بارزاني: فشل سياسي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 01:22 م

تقرير يكشف كواليس جولة وزير الخارجية بالمنطقة .. الإدارة الأمريكية تخطط لتصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية

55a42203-a9c3-40ee-a6e8-9d5b6346aaaa
كشفت مجلة "فورين بوليسي" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لتصنيف مليشيات الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية".
قرارٌ يبقى غير مؤكد رسميا حتى هذه اللحظة، لكنه يأتي قبيل انتهاء ولاية ترامب الذي لم تحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية حتى الآن فوزه أ و خسارته  أمام خصمه الديمقراطي جو بايدن.  
ونقلا عن مصادر دبلوماسية لم تسمها، قالت "فورين بوليسي" إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران كمنظمة إرهابية، قبل مغادرة منصبه في يناير/كانون الثاني القادم.
وفيما تحاول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، من شأن القرار الوشيك منح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "انتصارا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران"، أثناء زيارته لإسرائيل والسعودية والإمارات، هذا الأسبوع. وفق تقديرات المجلة.
والسعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، منذ أكثر من خمس سنوات، كانت قد صنفت الحوثيين منظمة إرهابية، وحثت واشنطن على فعل الأمر نفسه.
سياسة "الأرض المحروقة"
وفيما يتعلق بقرار واشنطن، قال مصدر دبلوماسي: "لقد كانوا يفكرون في ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد تسريع هذا المسار"، مشيرا إلى أنه "جزء من سياسة الأرض المحروقة التي تتخذها الإدارة الأمريكية (إدارة ترامب)".
في الأثناء، ذكرت مصادر دبلوماسية لمجلة "فورين بوليسي"، أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث ، يضغط منذ أسابيع على الولايات المتحدة للتراجع ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو.
والشهر الماضي، حثّ جوتيريش، المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية.
كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع، لكن الجهود، وفق المصادر ذاتها- تعثرت على ما يبدو ، وبدأت الأمم المتحدة في تهيئة نفسها لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين.
ورجحت المجلة أن هذه الخطوة هي جزء من حملة أوسع نطاقا من قبل البيت الأبيض وبومبيو لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، لاسيما في الأشهر الأخيرة لإدارة ترامب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه إدارة ترامب، فرض سيل من العقوبات الجديدة على إيران وداعميها قبل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة،  وفقًا لموقع "أكسيوس".


ومنذ أكثر من عام، كانت إدارة ترامب تدرس خططًا لتصنيف مليشيات "الحوثي" منظمة إرهابية؛ لكن هذا الجهد اكتسب زخما في الأشهر الأخيرة.

وفي سبتمبر/أيلول، قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست" إن الإدارة باشرت بمراجعة تتعلق بإرهاب الحوثيين، وإنها تدرس ما إذا كان ينبغي إعلانهم منظمة إرهابية أجنبية وتسمية قادتهم  "إرهابيون عالميون"، وهو إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تجميد أصول الجماعة ومنع أعضائها من السفر إلى الولايات المتحدة.
مصير المؤسسات الإنسانية


وفي الآونة الأخيرة، طرح دبلوماسيون أمريكيون فكرة إضافة الحوثيين إلى قائمة الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات، لكن الولايات المتحدة لم تنجح في تأمين الدعم الكافي للمبادرة وتخلت عنها.


وكانت لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة أدرجت بالفعل مجموعة من كبار قادة الحوثيين في قائمة الأفراد الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر.
وفي سبتمبر/أيلول 2015، استولى الحوثيون على السلطة في اليمن، بدعم إيراني وفّر لهم السلاح والمال والمليشيات، في انقلاب حوّل حياة اليمنيين إلى مأساة يومية.

واعتمادًا على الشكل الذي يبدو عليه التصنيف، يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية التي تشرف على تنفيذ العقوبات، إصدار تراخيص استثنائية للمنظمات الإنسانية من أجل توصيل الغذاء والإمدادات الطبية وغيرها من المساعدات للشعب اليمني. 
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الكاظمي والمغيبين

ضحايا الاختفاء القسري بالعراق.. هيومن رايتس تتهم حكومة الكاظمي بالإهمال 17 تشرين الثاني 2020 01:10 م

55a42203-a9c3-40ee-a6e8-9d5b6346aaaa

مطالبا بالجلوس مع الحلفاء بالمنطقة.. السفير الإسرائيلي بأمريكا: بايدن سيرتكب خطأ كبيرا إذا عاد للاتفاق النووي الكارثي مع إيران 17 تشرين الثاني 2020 01:09 م

55a42203-a9c3-40ee-a6e8-9d5b6346aaaa

تلميع الصورة وفك العزلة ,, مراقبون يكشفون الأسباب الخفية لاستقبال قطر للرئيس التونسي 17 تشرين الثاني 2020 12:46 م

عبير موسى

ارحلوا عنا.. انتفاضة تونسية ضد تنظيم الإخوان وقطر واتحاد القرضاوي 17 تشرين الثاني 2020 01:51 ص

حزب الله

هذه هى الأماكن التي يخبىء فيها حزب الله ترسانة الأسلحة وكلها معرضة للقصف والتدمير الفترة المقبلة 17 تشرين الثاني 2020 12:00 ص

بومبيو ولودريان

تقرير.. بومبيو في باريس والهدف محاصرة "الأنشطة الخبيثة" لميليشيا حزب الله الإرهابية 16 تشرين الثاني 2020 10:11 م

هشام الهاشمي

هكذا هربت ميليشيات إيران عناصرها قتلة هشام الهاشمي للخارج في حماية حكومة الكاظمي (تفاصيل) 16 تشرين الثاني 2020 09:33 م

ترامب

تأجج معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. والرئيس ترامب هؤلاء يسرقون الانتخابات ولن نتركهم 16 تشرين الثاني 2020 09:15 م

التعليقات