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الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 01:11 م

صعود أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بفعل توقعات تخفيضات إنتاج الخام

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في حين عززت المعنويات أنباء لقاح واعد آخر لفيروس كورونا.
وارتفع خام القياس العالمي برنت في عقود كانون الثاني/يناير 26 سنتا ما يعادل 0.6%  إلى 44.08 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 05:35 بتوقيت غرينتش. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 41.25 دولار للبرميل.
وارتفعت أسواق الأسهم مدفوعة بآمال تعاف اقتصادي أسرع بعدما أعلنت مودرنا أن لقاحها التجريبي لكوفيد-19 فعال بنسبة 94.5% في الوقاية من الإصابة بالمرض وفقا لبيانات أولية.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا ”من المرجح أن يكون النفط الأكثر تأثرا بين فئات الأصول الرئيسة بالإعلان عن لقاح مودرنا“ مضيفا أن أنباء اللقاح الإيجابية ”قدمت دعما طويل الأمد لأسعار النفط بالتأكيد“.
وجاءت نتائج مودرنا بعدما أعلنت فايزر الأسبوع الماضي أن لقاحها فعال بنسبة تفوق 90%.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة أوبك+ والتي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، اجتماعا للجنة وزارية اليوم قد يوصي بتغيير حصص الإنتاج حين يجتمع جميع الوزراء يومي الـ 30 من تشرين الثاني/نوفمبر والأول من كانون الأول/ديسمبر.

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