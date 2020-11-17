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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 12:43 م

أول رحلة طيران مباشرة من البحرين إلى تل أبيب الأربعاء المقبل

البحرين وإسرائيل
قال إن آفي بيركويتز مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إنه سيرأس الوفد الأمريكي إلى البحرين وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

حيث سيتم إطلاق أول رحلة طيران مباشرة من العاصمة البحرينية المنامة إلى تل أبيب يوم الأربعاء المقبل وتضم وفدا أمريكيا وآخر بحرينيا لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين.

ويجتمع الوفدان الأمريكي والبحريني مع كبار المسؤولين الإسرائيليين يوم الأربعاء المقبل.

وقال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي لترامب لمنتدى الأمن العالمي، إنه يأمل أن تسعى الإدارة القادمة للديمقراطي جو بايدن إلى إبرام اتفاقات أخرى مماثلة بين إسرائيل ودول عربية.
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