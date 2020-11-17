كوركيس: أشجع اللاعبين العراقيين على الاحتراف بدوري الخليج العربي

أكد مدير المنتخب العراقي لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق باسل كوركيس، أن تطور المنتخبات العربية والآسيوية يعتمد على احتراف لاعبيها خارجياً واللعب في دوريات قوية سواء آسيوية أو أوروبية.

ووصف دوري الخليج العربي بأنه أحد الدوريات القوية، وأنه يشجع اللاعبين العراقيين على الاحتراف به لما له من مكانة تنافسية قوية، ويحظى بوجود مدربين عالميين ولاعبين مميزين.



وقال كوركيس، لدينا الكثير من اللاعبين العراقيين سبق لهم الاحتراف في الأندية الإماراتية، وتمكنوا من إفادة المنتخب العراقي فنياً، ونتطلع لوجود نخبة أخرى من اللاعبين العراقيين في الدوري الإماراتي.



يأتي ذلك تزامناً مع المعسكر التدريبي لمنتخب العراق في دبي استعداداً لاستكمال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وبطولة آسيا 2023.