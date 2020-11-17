بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 12:30 م

تحركات عسكرية عراقية أمريكية في الفلوجة

القوات الأمريكية والعراقية
أفاد مصدر أمني، ليلة الإثنين- الثلاثاء، بحصول تحركات عسكرية داخل مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وأبلغ المصدر، إن عناصر من القوات الخاصة سوات، دخلت مدينة الفلوجة بعد منتصف الليل ترافقها عجلات أمريكية نوع همر في الحي العسكري بشكل محدد.

وأضاف أن هذه التحركات رافقها تحليق مكثف للطيران العراقي والأمريكي، من دون معرفة الأسباب.

وأشار إلى أنها تتزامن مع وصول رتل عسكري امريكي من سوريا إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار.
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