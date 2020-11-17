تحركات عسكرية عراقية أمريكية في الفلوجة

أفاد مصدر أمني، ليلة الإثنين- الثلاثاء، بحصول تحركات عسكرية داخل مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، هي الأولى من نوعها منذ سنوات.



وأبلغ المصدر، إن عناصر من القوات الخاصة سوات، دخلت مدينة الفلوجة بعد منتصف الليل ترافقها عجلات أمريكية نوع همر في الحي العسكري بشكل محدد.



وأضاف أن هذه التحركات رافقها تحليق مكثف للطيران العراقي والأمريكي، من دون معرفة الأسباب.



وأشار إلى أنها تتزامن مع وصول رتل عسكري امريكي من سوريا إلى قاعدة عين الأسد في الأنبار.