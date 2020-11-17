بومبيو ولودريان يؤكدان ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على أهمية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.



جاء ذلك خلال لقاء بومبيو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره لودريان، الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، في إطار جولته في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.



وكانت باريس محطة بومبيو الأولى، فيما لم يصدر أي بيان من قصر الإليزيه ووزارة الخارجية الفرنسية بشأن المحادثات.



وأكد بومبيو ولودريان على أهمية حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وأشار الوزيران إلى ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.



وأعرب بومبيو عن أهمية التحالف بين البلدين من أجل مواجهة الأنشطة "السيئة" للحزب الشيوعي الصيني في أوروبا وانتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تركستان الشرقية ذاتي الحكم بالصين (شينجيانغ).



وتطرق الوزيران للجهود المشتركة بين البلدين في قضايا الديمقراطية والأمن في منطقة الساحل الإفريقي.





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