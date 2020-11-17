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الثلاثاء, 17 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 17 تشرين الثاني 2020 10:21 ص

نائب: ديالى فقدت أكثر من 80 معملا للطابوق في 10 سبب قلة الدعم الحكومي

معمل طابوق
أكد النائب مضر الكروي، ان ديالى فقدت اكثر من 80 معملا لصناعة الطابوق في السنوات الـ10 الماضية بسبب قلة الدعم الحكومي.
وقال الكروي ان “ديالى تتميز بوجود 4 مناطق كبيرة لصناعة الطابوق الذي يؤمن حاجة السوق المحلية في البناء والاعمار خاصة لقطاعات بناء الدور السكنية الا انها شهدت في السنوات العشر الاخيرة انهيارا كبيرا  تسبب بتوقف اكثر من 80 معمل وانقطاع مصادر رزق اكثر من 5 الاف اسرة.
واضاف، ان “توقف معامل الطابوق ياتي لاسباب متعددة ابرزها قلة الدعم الحكومي وعدم الاستجابة لنداءات اصحابها في تامين الطاقة والوقود. 
وأشار الى أن “ديالى تتميز بانها بيئة مميزة لانتاج الطابوق بمختلف انواعه ويمكن ان تتحول الى نقطة لخلق الاكتفاء في كل المحافظات لو توفرت سبل الدعم الحقيقية للانتاج خاصة للقطاع الخاص.
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