المالية النيابية: الاعتماد على الاقتراض أمر مرفوض

أكدت اللجنة المالية النيابية، رفضها الاعتماد على الاقتراض لحل الازمة المالية في البلاد.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان ، ان “مجلس النواب لن يمرر قانون جديد للاقتراض خلال المرحلة المقبلة وتمرير القانون الحالي حصل بسبب عدم تسليم الرواتب”، لافتا الى ان “الاعتماد على الاقتراض في حل الازمة المالية امر مرفوض ولن يسمح به داخل مجلس النواب.

واضاف ان “هنالك بعض الغموض في تسليم الرواتب من قبل الحكومة رغم تشريع قانون الاقتراض”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بايجاد حلول منطقية للازمة الراهنة والابتعاد عن الاقتراض.