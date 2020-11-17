العاني: إيقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال أمل جديد في رؤية قضاء أكثر استقلالية

قال نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية ظافر العاني ان ايقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال جعل الأمل يتسلل لقلوب العراقيين برؤية قضاء أكثر إستقلالية ".



واضاف في تغريدة عل تويتر " ان قرار القضاء بايقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال جعل الأمل يتسلل لقلوب العراقيين برؤية قضاء أكثر إستقلالية وبمؤسسات تراعي المصلحة العامة قبل أي شيء آخر .



وقدم العاني شكره للنائبين محمد شياع السوداني وعلاء الربيعي اللذين يتابعان القضية نيابة عن اخوانهم النواب وتجسيدا للإرادة الشعبية .



وكان النائب محمد شياع السوداني اعلن امس الاول صدور قرار قضائي برفض التجديد لشركات الهاتف النقال.