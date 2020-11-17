الاتحاد الكردستاني يدعو الحكومة المركزية لمراقبة منافذ الإقليم وإيقاف الفساد

دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، الحكومة المركزية الى مراقبة منافذ الاقليم ومعرفة مصير الاموال، كاشفا عن وجود فساد كبير وهدر بالمال العام بواردات المنافذ.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني رئيس لجنة الاقاليم حسن احمد ان “الاقليم جزء لا يتجزأ من العراق ومن واجب ادارة الاقليم الالتزام بكافة الاتفاقات التي تبرم مع الحكومة المركزية.

واضاف ان “منافذ الاقليم تحوي الكثير من الفساد والهدر بوارداتها ولا احد يعرف مصير اموال المنافذ بكردستان”، داعيا الحكومة المركزية الى “وضع اليد على واردات الاقليم بالمنافذ ومحاسبة حكومة الاقليم عن مصيرها وايقاف عمليات الهدر.

واوضح ان “السبب الرئيسي بالمشاكل المالية بين الحكومة المركزية واقليم كردستان هو عدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاقات التي يصوت عليها في مجلس النواب بإقرار الموازنات.