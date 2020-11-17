عضو بالمالية النيابية يحذر من حجز رصيد العراق في البنك المركزي والمصارف

حذر عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي سعداوي من حجز دولي لرصيد العراق المتبقي في البنك المركزي والمصارف الحكومية وغير الحكومية على اثر خطوة توجه حكومي لطبع العملة المحلية من دون رصيد يوازيها في البنك.



وقال سعداوي ان “الخطورة التي تواجه العراق في الوقت الحالي مابعد الاقتراض يتمثل بتوجه الحكومة لطبع العملة المحلية بدل الاقتراض من دون رصيد يوازيها”.

واضاف ان “هذه الخطوة ستدفع الى حجز اموال العراق الموجودة في البنك المركزي والمصارف الحكومية وغير الحكومية وتجمده لعدم وجود الرصيد”، مبينا ان “هذه الخطوة ستشل العراق بالكامل.



واوضح سعداوي ان “مجلس النواب مطالب بمتابعة الامر مع الحكومة ومنعها من اي اتجاه بهذا الخطوة لما فيها من ضرر اقتصادي كبير على العراق اخطر من الاقتراض”.