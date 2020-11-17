المعموري: الورقة البيضاء بطيئة ونخشى من انفجار شعبي

قال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، ان الورقة البيضاء التي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاصلاح الوضع الاداري والمالي في البلاد بطيئة وغير مجدية، محذرا من انفجار شعبي بسبب السياسة المالية الحالية للحكومة.



واوضح المعموري ، ان “الحكومة تعتمد على ارتفاع اسعار النفط وهذا الامر غير صحيح”، لافتا الى ان “الوضع المالي الحالي بحاجة الى ايجاد ابواب جديدة للتمويل.

واضاف ان “اموال المنافذ الحدودية كافية لسد الرواتب لكنها بحاجة الى اياد امينة”، مبينا ان “الوضع الاقتصادي الحالي لا يتحمل تطبيق الورقة البيضاء بل بحاجة الى حلول سريعة لانهاء الازمة.