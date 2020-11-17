خبير: تداعيات الدين العام وعدم تسديد الرواتب وخيمة على الاقتصاد

حذر الخبير الاقتصادي فرات الموسوي، ، من تداعيات وخيمة على الاقتصاد العراقي بسبب الدين العام، مبينا ان عدم تسديد الرواتب لموظفي الدولة يسهم في كساد السوق بكل غير مسبوق.



وقال الموسوي ان “الدين العام العراقي تجاوز الـ 130 مليار دولار وهو مبلغ ضخم للغاية لايمكن سداده بسهولة”.



واضاف الموسوي ان “عدم تسديد الرواتب البالغة نحو 6 تريلون دينار بمواعيدها تسبب في كساد خطير في السوق العراقية سيتهي القطاع الخاص العراقي بالكامل”.



واوضح ان بحاجة الى ثلاثة حلول عاجلة لمعالجة الازمة اولها تعظيم الموارد المالية غير النفطية، فضلا عن تفعيل الرقابة الحقيقية على المنافذ الحدودية وتخفيض النفقات العامة الحكومية بشكل عاجل لمواجهة الازمة قبل انهيار السوق.