الحكيم يبحث مع قيادي كردي حل الاشكاليات العالقة بين بغداد وأربيل

بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني لاهور شيخ جنكي الاشكاليات العالقة بين بغداد وحكومة اقليم كردستان



وجدد الحكيم في بيان الموقف الرافض لكسر اي جهة سياسية .مؤكدا الموقف الداعم لحل الاشكاليات العالقة عبر الدستور والمصلحة العراقية والمنفعة لكل الشعب العراقي



وبشان الانتخابات المبكرة شدد الحكيم على اهمية الاستعداد لها والتنافس على اساس البرامج وتشكيل الكتلة العابرة القادرة على تحقيق معادلة النجاح.