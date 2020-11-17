مثنى السامرائي: الخلافات حول الأوقاف يجب أن تحل قانونيا بدون تعقيدات

اكد النائب عن تحالف القوى العراقية مثنى السامرائي، ، أن قضية الخلاف حول الأوقاف يجب أن تُحل وفقاً للقانون وأمام القضاء وليس من خلال عقد اتفاقات في الغرف المظلمة.



وقال السامرائي في بيان ان : الاتفاقات ستسبب المزيد من التعقيدات في المشهد السياسي العراقي المعقد أصلاً. مشددا على ان التحالف سيسلك كل الطرق الدستورية والقانونية لنقض هذه التصرفات غير القانونية



واكد : عدم وجود الحق لشخص معين بالوكالة في ديوان الوقف السني توقيع محضر اتفاق غير قانوني يتعلق بمصير أوقاف أهل السنة والتي هي حقوق مقرة وفق القانون.



واشار الى ان : هذا الشخص يعتقد ان مافعله سيمنحه الفرصة للبقاء في منصبه على حساب حقوق مكون بأكمله وهو ما لم يفعله كل من تولى هذا المنصب سابقاً إدراكا منهم بأن صلاحياتهم تتوقف عند حدود الحقوق الشرعية المتعلقة بأوقاف المسلمين والتي لا يمكن التلاعب بها ولا استخدامها ورقةً في صراع الحصول على المناصب.