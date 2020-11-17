وزير الخارجية يبحث مع السفير الأمريكي التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع السفير الامريكي ماثيو تولر كيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها.



وقال بيان لوزارة الخارجية ان , الوزير التقى السفير الامريكي وبحث معه العلاقات الثنائيّة وكيفية التعامل مع مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والسُبُل العمليّة لتطبيقها



واضاف البيان :" ان الجانبين بحثا ايضا آليات تقديم الدعم الى العراق في مختلف المجالات.