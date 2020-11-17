هذه هى الأماكن التي يخبىء فيها حزب الله ترسانة الأسلحة وكلها معرضة للقصف والتدمير الفترة المقبلة

مراقبون: حزب الله سرق لبنان وحول بيروت والضاحية لمخازن سلاح هائلة وسط المدنيين





أين يخبىء حزب الله الإرهابي أسلحته؟ أين أماكن تخزينها؟ وهل حقا إنها كلها وسط المدنيين سواء كان في العاصمة بيروت أو الضاحية؟

اسئلة كثيرة تبحث عنها مختلف أجهزة الاستخبارات في العالم، خصوصا بعدما تحولت ميليشيا حزب الله الارهابية إلى كيان ارهابي ضخم وجيش جرار يقوده الإرهابي نصر الله ويعبث به في أمن لبنان ودول الجوار.

وكشف "منشق" على حزب الله، يعيش في دولة أوروبية تفاصيل جديدة عن توزيع الحزب لعناصره وأسلحته في لبنان، وفق موقع الحرة، اليوم الإثنين.

وكشف المنشق أن "الحزب يعتمد على خطة توزيع، ترتكز على تأمين اكتفاء ذاتي من الأسلحة والذخائر لكل منطقة جغرافية، بوضعها في مخازن عدة ضمن هذه البقعة، فإذا ضُرب مستودع يبقى هناك ألفاً غيره في الخدمة"، مضيفاً أن "في "محلة الجناح" حوالي ثلاثة مواقع أخرى، وهذا ينطبق على مناطق مختلفة من لبنان".



وأوضح وفق الحرة، أنّ "المعامل والمستودعات ممتدة على كافة الأراضي اللبنانية وداخل الأحياء السكنية بأشكال وطرق مختلفة، وهناك أنفاق تحت الأرض لاسيما على طريق الجنوب بيروت".

وشدد على أن للحزب الارهابي، خريطة لبنانية خاصة، إذ يقسم الحزب لبنان إلى بقع عسكرية، وله في كل المحافظات "مخازن ومواقع سرية" ولكن بأشكال وطرق مختلفة، مبيناً أن "منطقة الجنوب مقسمة إلى الليطاني، وتسمى وحدة بدر، وشمال الليطاني، وتسمى وحدة نصر".

وأضاف "في منطقة الجية بمحافظة الشوف، جنوب شرق لبنان، مجمعات سكنية تملكها عناصر في حزب الله، حصلوا عليها بقروض ميسرة، بعد إعلامهم بأنها تستخدم لتخزين أسلحة وذخائر عسكرية".

وأشار المنشق إلى أن "أسلوب الحزب خارج المناطق التابعة لمحافظة الجنوب يختلف قليلاً، ففي المناطق المسيحية مثلاً يعمد إلى امتلاك عقارات وأراض باسم شركات مملوكة لعناصر في التيار الوطني الحر، وتنقل المعدات العسكرية عبر عناصر الـ 900، وهي مجموعة تحمل بطاقات عسكرية صادرة عن جهة أمنية رسمية مقربة من الحزب للقيام بمهمات يصفها الحزب بأنها خارجية، أي بعيدة عن مناطق نفوذه".

يأتي هذا فيما كشف الصحافي اللبناني ربيع طليس، معطيات ودلائل تكشف تخزين كميات من نترات الأمونيوم، التي فجرت ميناء بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي، عثر عليها في الجولة الإعلامية التي نظمها الحزب بعد اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو له بخزين أسلحة في مناطق مدنية.



وقال الصحافي اللبناني: "أثناء الجولة الإعلامية التي زعمت أن المنشأة تحوي آلات لقص الحديد، دخلت إلى إحدى الغرف ووجدت فيها أوعيةً فارغة كُتب عليها distilled water، أي ماء مُقطر، وهي مادة لا تستخدم في مصانع الحديد، فهذا الماء يُستخدم في الكيميائيات، ما طرح علامات استفهام عديدة".

وتابع "ما أثار شكوكي أكثر، الحديد الذي قص بمقاسات مختلفة وعلى أشكال رؤوس صواريخ وقواعد لهذه الرؤوس، باختلاف السماكات، كما رصدت في الطابق العلوي، نترنات أمونيوم، تقدر كميتها بحوالي الـ 120 كيساً من زنة الـ 15 كيلو تقريباً، مغطاة بشادر كبير من النايلون للتمويه لضيق وقت الحزب في إخراجها من هناك". وأكّد أن "النترات موجودة منذ زمنٍ بعيد، وتكاثرت مع إنتهاء إعمار الضاحية 2006، وهي ليست فقط في الجناح، إذ أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعيش على صفيحٍ ساخن من النترات والصواريخ في مواقع تحدّها الأبنية العالية من جهة البحر ومن الجهة الجنوبيّة، وهذا هو العازل الأمني الأساس في الموضوع لدى الحزب". وأوضح الصحافي اللبناني، أن "مقاتلي وحدة الهادي التي تعرف بالوحدة 1600، لا تضم غير أهل الثقة المتعلّمين والمؤدلجين تماماً بالفكر الإيراني، وتضم أساتذة جامعيين متخصصين في الكيميائيات، ومسؤولة عن النترات وخلطة الكبتاغون، والمخدرات، وكل حشوات الصواريخ، والقذائف، وتعديل الأسلحة فوق المتوسطة، إضافةً إلى تطوير الأسلحة".

في نفس السياق، كان قد كشف الجيش الإسرائيلي، عن تفاصيل مشروع الصواريخ الدقيقة، التابع لميليشيات حزب الله اللبناني بقيادة إيران، ونشر صور وأسماء القائمين عليه من شخصيات لبنانية وإيرانية. وجاء في تقرير مصور نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن إيران بدأت محاولات نقل صواريخ دقيقة جاهزة للاستخدام إلى حزب الله في لبنان عبر سوريا بين عامي 2013-2015.

ويحمل الصاروخ الدقيق أجهزة توجيه بإمكانها إصابة الأهداف على بعد أمتار معدودة. كما بإمكانه حمل متفجرات ورأس حربي. ومعظم الصواريخ في ترسانة حزب الله تعتمد على أسلحة غير دقيقة للأبعاد المختلفة. وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم احباط معظم هذه المحاولات في ضربات جوية، حالت دون تمكن حزب الله اللبناني من الحصول على الصواريخ.

ونظرا لهذا الإخفاق، قررت إيران في 2016 إحداث تغيير جوهري في طرق عملها، من خلال عدم نقل صواريخ كاملة، وإنما الانتقال إلى تحويل صواريخ قائمة إلى صواريخ دقيقة على الأراضي اللبنانية.

وفي إطار هذه الخطوة، تم نقل مواد تدقيق من إيران، بالإضافة إلى صواريخ من معهد الأبحاث العلمية في سوريا إلى الأراضي اللبنانية لصالح حزب الله. وبدأ حزب الله الارهابي، بتأهيل مواقع داخل لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، بتعاون مع جهات إيرانية، على رأسها محمد حسين زادة حجازي قائد قوة لبنان في فيلق القدس.

والخلاصة، وفق أماكن تخزين وقدرات ترسانة حزب الله الإرهابية، فإن الحزب أصبح دولة فوق الدولة وأنه لا يمكن السكوت على هذا الوضع كثيرا.

أ.ي