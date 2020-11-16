تقرير.. بومبيو في باريس والهدف محاصرة "الأنشطة الخبيثة" لميليشيا حزب الله الإرهابية

مراقبون: موقف كل الإدارات الأمريكية من حزب الله واحد: منظمة إرهابية



بالتوازي مع الجهود الأمريكية طوال السنوات الأخيرة، في العمل وبقوة غير مسبوقة في تكسير عظام النظام الإرهابي الحاكم في طهران والميليشيات المسلحة القريبة منه، وصل وزير الخارجية الأمريكي، بومبيو في زيارة إلى فرنسا للتباحث في السياسة التي تنتهجها باريس في محاصرة حزب الله أو بالأحرى السياسة المشتركة لانقاذ لبنان من براثن الميليشيا المرعبة التي نهبت أمواله والمسؤولة مباشرة عن تفجير بيروت قبل نحو شهرين.



وبحث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في باريس، تأثير حزب الله "الخبيث" في لبنان.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بحث بومبيو مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان "تأثير حزب الله" و"جهود واشنطن لإقامة حكومة مستقرة في لبنان".

وقد استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بومبيو قبيل الظهر في قصر الإليزيه بعيداً عن الإعلام.

وأشارت فرنسا – وفق تقريرالعربية- إلى أنها وافقت على استقبال بومبيو بطلب منه في وقت تدعو الحكومة الفرنسية إلى إعادة بناء العلاقة عبر ضفتي الأطلسي بمناسبة تبديل الإدارة الأميركية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة "فرانس برس": إن ميليشيا حزب الله وأنشطتها كان على قمة وأولويات الزيارة.



وانطلق بومبيو، في جولة إلى أوروبا والشرق الأوسط، كانت باريس أولى محطاتها، وقد توجّه مساء اليوم إلى تركيا. وفي تركيا، سيلتقي بومبيو بطريرك القسطنطينية للروم الأرثوذكس برثلماوس، من دون أن يجتمع بمسؤولين أتراك. وسيواصل وزير الخارجية جولته في جورجيا والقدس قبل الانتقال إلى الخليج.

وتهدف جولة بومبيو إلى ترسيخ أولويات إدارة ترمب. وفي تدوينة له على تويتر لدى وصوله فرنسا حدد بومبيو الأسس الدبلوماسية لمباحثاته في باريس، مشيراً إلى أن فرنسا هي "أقدم صديق وحليف" للولايات المتحدة. وقال إن "العلاقة القوية بين بلدينا لا يمكن المبالغة في تقديرها".

على جانب آخر، انتشرت على مواقع التواصل مقاطع مصورة لمظاهرة نسائية في معقل حزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت ضد "تجاوزات" مسؤول اللجنة الأمنية في الحزب علي أيوب المتهم بقضايا فساد وذلك على خلفية الإشكال الذي حصل منذ يومين بين آل المقداد وآل أيوب.

كما انتشرت عبر مواقع التواصل، رسالة موجّهة الى الإرهابي حسن نصر الله يطلب منه النساء التدخل لردع أيوب ووقف فساد حزب الله في الضاحية.

وقال خبراء، إن لبنان في مأزق شديد وبسبب ميليشيا حزب الله فإن بيروت في أزمة شديدة، ليس فقط لانها لم تستطع أن تصل الى المجرمون الذين دمروا نصف العاصمة بيروت ولكن لانه بسبب تحكمات ميليشيا، حزب الله فإن الحكومة الجديدة ،لم تعلن حتى الان وبيروت أفلست ولم يعد ينقصها سوى الفوضى العارمة والسقوط التام.

وشدد الخبراء، أن مباحثات واشنطن – باريس هدفها التأكيد على السياسات الأمريكية الطويلة المدى ضد ميليشيا حزب الله، فسواء كان الديمقراطيون موجودون أو الجمهوريون، فإن حزب الله منظمة ارهابية تابعة لايران ويهدد المنطقة برمتها وليس فقط مصدر تهديد دائم للبنان.

أ.ي