تأجج معركة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. والرئيس ترامب هؤلاء يسرقون الانتخابات ولن نتركهم

خبراء: حملة بايدن تريد أن تلتف على مؤسسات الرئاسة الأمريكية بشتى السبل وما يتردد عن الفوز أكاذيب ومزاعم



قال خبراء،إنه برغم العديد من التصريحات التي تخرج من هنا وهناك من المعسكرين الديمقراطي والجمهوري، ويزعم بعضها أن بايدن فاز وأنه آن الآوان لكي يقوم الرئيس ترامب بتسليم السلطة والبدء في إجراءاتها بسهولة.

فالحقيقة، أن المعركة أكبر مما يتخيلون، وهناك مئات القضايا وليست واحدة فقط، وما تردد عن خسارة 9 قضايا لترامب أمام المحاكم، في بنسلفانيا، أوضحت حملة الرئيس ترامب أنه ليس أكثر من كذب.



وواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقاد الانتخابات الرئاسية قائلا إن اليسار الراديكالي يحاول "سرقتها".

وذكر ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يحاول الديموقراطيون اليساريون الراديكاليون، من خلال عملهم مع شركائهم -وسائل الإعلام المزيفة- سرقة هذه الانتخابات". وأضاف: "لن ندعهم يفعلون ذلك!".

وبعد ذلك بنحو 20 دقيقة، نشر تغريدة ثانية، قال فيها "سيقومون بإشغال المحاكم.. لن ندع ذلك يحدث".

وكرر الرئيس الأميركي، ترامب، رفضه لنتائج انتخابات الرئاسة، وأكد أنه الفائز على بايدن وهذه هى الحقيقة.



ومنذ إعلان النتائج الاعلامية المزعومة بفوز بايدن قبل أيام، دأب الرئيس ترامب، مرارا وتكرارا على رفض ادعاءات الهزيمة والتشكيك في نزاهة الانتخابات والتأكيد أن النتائج "سرقت" وهذه هى الحقيقة التي يناصرها عشرات الملايين المحتشدين في الشوارع في العاصمة واشنطن. ولجأت حملة ترامب إلى القضاء للطعن في نتائج الانتخابات بأكثر من ولاية.

وأكد الرئيس ترامب رفضه تماما لنتائج انتخابات الرئاسة،

وفي تغريدة مقتضبة على "تويتر"، قال ترامب: "لقد فزت بالانتخابات".

وعلى طريقة الاختراق، من جانب حملة بايدن، وللالتفاف على مؤسسسات السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، قال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، إنه "يبدو أن جو بايدن فاز في الانتخابات" الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر الحالي.

وأضاف أوبراين خلال مؤتمر عُقد الأسبوع الماضي وبث على الإنترنت، حسب ما نقلته قناة "إن. بي. سي." الأميركية: "نستعد لعملية انتقال احترافي للسلطة".

ووصف أوبراين فريق بايدن بالاحترافي، مضيفاً أن بعض أعضاءه، كان جزءً من الإدارة الأميركية. وذكّر بالتاريخ الأميركية حيث كان يتم التناوب على السلطة بشكل سلمي وناجح حتى في أحلك المراحل.

ويرى خبراء، أن الرئيس ترامب على حق وان انتقاده للتزوير الذي تم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية يعود إلى انه كان واثقا ان هناك لعبة سافرة لسرقة المنصب الاهم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأن هذا تم عبر لعبة سخيفة بتأمر اليسار والراديكاليين.

أ.ي